Ifølge strømmetjenesten og turistmyndighetene i Thailand skal innspillingen begynne i februar i Bangkok og på Phuket og Ko Samui.

Selv om resultatet ikke blir å se på skjermen før i 2025, er allerede turistbransjen i Thailand i ferd med å ruste seg til innrykk i samarbeid med HBO, ifølge CNN.

– Vi er beæret over at vårt land er valgt som innspillingssted for den etterlengtede tredje sesongen, sier Thapanee Kiatphaibool, sjef for Tourism Authority of Thailand.

Thailand, blant annet Phuket (bildet), blir åsted for tredje sesong av «The White Lotus». Foto: Joakim Nilsson / NTB

De to foregående «The White Lotus»-sesongene, innspilt på Hawaii og Sicilia, tok av som reisemål i kjølvannet av strømmingen. Ifølge en pressemelding fra reisearrangøren Tui er det å følge i Hollywood-serienes og -filmenes fotspor en av reisetrendene som forventes forsterket i 2024.

I tredje sesong av den mørke satirekomedien har HBO på ny byttet ut hele castet, slik det også ble gjort fra første til andre sesong. Med ett unntak: Natasha Rothwell vender tilbake til rollen som Belinda, spa-manageren seerne først møtte i førstesesongen fra Hawaii.