Ifølge Spotify består halve listen av norske artister – og hele syv av ti låter er også av norske artister.

«Floden» spilles mest, og Emma Steinbakken – som gjør Bjørn Eidsvåg-coveret – er den tredje mest lyttede artisten i Norge.

Hun tar også fjerdeplassen på Topp 10-listen med sangen «Delilah», mens «Golfklubb og Kudos legger seg inn på tredjeplass med «Haien kommer» og Undergrunn tar femteplassen med «Michelinstjerner» – i tillegg til en tiendeplass med «Klikk».

Ikke før er Emma Steinbakken kåret til årets artist under NRK P3 Gull, før hun slår til med årets mest strømmede låt på Spotify og er den tredje mest strømmede artisten – bare slått av Taylor Swift og The Weeknd. Foto: Annika Byrde / NTB

Andre norske på listen er Bausa med «Turné» på sjette plass, «Badebussen» gir Kjartan Lauritzen og DJ MøMø en niendeplass og Alessandra med Melodi Grand Prix-låten «Queen of Kings», havner på syvendeplass.

Albumlisten toppes av Undergrunn med «Egoland», som også kaprer en sjetteplass for sitt selvtitulerte fjorårsalbum.

– Årets Wrapped viser at 2023 har vært et godt år for norske artister og norskspråklig musikk, og det er tydelig at norsk-pop fortsatt er populært. Over halvparten på topp 50-listen over årets mest strømmede låter i Norge er av norske artister, en økning fra fjoråret. Vi er veldig glade for å se at kvinnelige artister tar større plass på årets topplister og at både Taylor Swift og Emma Steinbakken troner på toppen, sier Jenny Thyrhaug, Senior Music Editor i Spotify.

Her er listene

Topp 10 mest strømmede artister i Norge

1 Taylor Swift

2 The Weekend

3 Emma Steinbakken

4 UNDERGRUNN

5 Karpe

6 Drake

7 David Guetta

8 Ballinciaga

9 Kanye West

10 Roc Boyz

Topp 10 mest strømmede låter i Norge

1 Emma Steinbakken – Floden

2 Miley Cyrus – Flower

3 Golfklubb, Kudos – Haien Kommer

4 Emma Steinbakken – Delilah

5 UNDERGRUNN – Michelin Stjerner

6 Bausa – Turné

7 Alessandra – Queen of Kings

8 Loreen – Tattoo

9 DJ MøMø – Badebussen (feat. Kjartan Lauritzen)

10 David Kushner – Daylight

Topp 10 mest strømmede album i Norge

1 UNDERGRUNN – Egoland

2 Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

3 SZA – SOS

4 Metro Boomin – HEROES & VILLAINS

5 The Weeknd – Starboy

6 UNDERGRUNN – UNDERGRUNN

7 Roc Boyz – Roc Boyz, Vol. 3

8 Taylor Swift – Midnights

9 Hagle – Bassen i bagasjen

10 Lewis Capaldi – Divinely Uninspired To A Hellish Extent