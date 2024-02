Diplom-Is kommer tilbake med isen Splitt, som først ble lansert i 1980. Det skriver de i en pressemelding tirsdag.

De siste fem årene har Diplom-Is valgt ut én is fra tidligere år som de har hentet tilbake. Ifølge dem er dette den eldste isklassikeren de har hentet fra arkivet.

– Engasjementet for iskrem – og ikke minst gamle klassikere – er enormt. Derfor er det så gøy å kunne hente tilbake nok en kjær folkefavoritt som mange har ventet lenge på, sier merkevaresjef Ingrid Vestnes Arntsen i Diplom-Is.

Foto: Diplom-Is

Har fått sangtekst

I 1991 ga DeLillos ut sangen Frognerbadet, der de sang om isen:

«Jeg slikker på en Split mens jeg runder Mathiesen

Og spiser opp resten av det gule på isen

Mens jeg parkerer sykkelen utenfor Frognerbadet»

– Interessen for Splitt har vært stor over lang tid. Folkets engasjement er avgjørende for hvilke is vi henter tilbake, og særlig i sosiale medier har Splitt skapt et stort engasjement over tid, sier Arntsen.

Fløte- og saftis

Tidligere har Diplom-Is hentet tilbake klassikere som Kræsj Pink, Drillo, Kjempe Yes og Sitting Original.

Isen har fløteis på innsiden og et saftistrekk med melon på utsiden.

Ifølge Diplom-Is kommer isen med en oppdatert forpakning med referanser til 80-tallet.