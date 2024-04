Trust Wallet mener å ha funnet et sikkerhetsbrudd hos Apple på det mørke nettet.

De hevder at alle Iphone-eiere står i fare for at hvem som helst kan infiltrere mobilen ved å sende en melding til enheten – uten at du har klikket på noe.

Trust Wallet har riktignok ikke dokumentert påstandene sine. Apple har heller ikke bekreftet et sikkerhetsbrudd. Derfor er det usikkert hvor reell trusselen faktisk er.

Tek.no meldte om saken først i Norge.

Uklar trussel

Selskapet Trust Wallet er eid av Binance, og fungerer som en digital lommebok for eiere av kryptovaluta.

De understreker at bruddet skal gjelde alle Iphone-eiere og oppfordrer til å «deaktivere Imessage så fort som mulig».

Trust Wallet anbefaler å skru av Imessage frem til Apple har løst det angivelige bruddet. Den globale teknologiavisen Tech Crunch rapporterer på sin side at dette bør være unødvendig for de aller fleste.

– I realiteten trenger du nok ikke å skru av Imessage med mindre du er en høy-risiko-bruker, som en journalist eller politisk motstander i et undertrykkende regime, skriver de.

Trust Wallet mener også at risikoen er høyest for enkeltpersoner med store verdier, for eksempel gjennom kryptovaluta.

Foto: YUYA SHINO / Reuters

Foreslår annen løsning

Tech Crunch mener at de fleste vil være godt beskyttet ved å heller skru mobilen i såkalt «Lockdown Mode»/«Sikringsmodus» enn å skru av Imessage.

Sikringsmodus ble introdusert med Ios 16-oppdateringen. Apple beskriver funksjonen som en «ekstrem valgfri beskyttelse» for brukere som står i fare for å bli mål for myndigheter eller aktører som bruker kraftig spionvare.

Den gjør blant annet at du ikke kan få filer på melding, bruke FaceTime eller koble deg til usikre nettverk, ifølge Apple.

Funksjonen kan aktiveres i Iphone-innstillingene ved å gå til Personvern og sikkerhet -> Sikringsmodus -> Slå på sikringsmodus.