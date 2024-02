I juli i fjor varslet Gola gelato & cafe at de ville flytte fra de daværende lokalene i Innherredsveien. Nå er de på plass i nye lokaler i Fjordgata.

– Jeg har lett etter nye lokaler i mer enn tre år og følte Fjordgata passet godt. Det er en større gate, lettere å gå hit og flere beboere i nærheten, sier daglig leder Silvina Losz.

Foto: Terje Svaan

Travle dager

Gola har fått en varm velkomst i nabolaget. Den nye sjappa startet med «soft opening» 7. februar.

– Jeg er imponert over hvor mange som har vært innom allerede. Helt siden åpningsdagen har alle helgene vært utrolig hektiske. Det har rett og slett vært sinnssykt siden start. «Business is booming».

Foto: Terje Svaan

Losz forteller at Gola har mange stamgjester som jevnlig kommer innom, men opplever også at de har fått nye besøkende siden flyttingen til Midtbyen.

– Mange vil holde de små sjappene i live. De ønsker seg et sted i Trondheim som serverer skikkelig gelato. Og det gjør vi jo her, sier hun lurt.

Foto: Terje Svaan

– Ingen garanti

Losz var nervøs før flyttingen, men nå er hun strålende fornøyd med valget.

– Det er alltid en risiko ved å flytte. Det er ingen garanti for at folk kommer. Gjestene kan tro at kafeen er nedlagt eller ikke få med seg at vi har flyttet. Så jeg er glad for at de har hengt med.

Foto: Terje Svaan

Argentineren blir alltid lykkelig når hun ser nordmenn oppleve ekte gelato, kanskje for første gang.

– For meg er jo denne isen «normal». Det er det jeg har vokst opp med. Så det betyr ekstra mye å se ansiktsuttrykkene til barn og voksne lyse opp av god gelato. Jeg får energi av det.

Foto: Terje Svaan

Takknemlig

Losz er takknemlig for at mat- og serveringsbransjen i Trondheim har tatt henne vel imot.

– Jeg driver Gola helt alene, og jeg hadde ikke fått til dette uten støtte. Jeg har blant annet fått hjelp av Pala kaffebrenneri, Bar Moskus, Høstadsand gård og så videre. Det er et fellesskap uten like. Jeg kunne ikke bedt om mer fra kollegene i bransjen, sier hun.

Foto: Terje Svaan

Gola i Fjordgata vil være åpen 12.00–17.30 fra onsdag til lørdag og 13–17 på søndag.

– Det er bare meg, men det går rundt. Jeg er takknemlig for å være i Trondheim, for de lojale gjestene våre og for at jeg får drive Gola, sier Losz.