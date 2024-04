Kringkastingsrådet tok opp sendingen 27. februar, der komiker Sunniva Tillson, kjent som St. Sunniva, møtte FpUs Simen Velle til debatt, skriver Medier24.

Dette var et humorinnslag i starten av programmet, noe som fikk kritikk og klager i ettertid.

– Gjennomføringen her ble ikke helt slik som vi ønsket, innrømmer programredaktør Knut Magnus Berge da han møtte i Kringkastingsrådet torsdag.

Det var ikke tydelig nok for seerne at det var en spøk før etter at innslaget var ferdig, sa han.

Tar selvkritikk

Medlemmene i Kringkastingsrådet var blandet i sine syn. Luqman Wadood synes innslaget var upassende gitt det alvorlige temaet for sendingen, mens Guri Idsø Viken mener at innslaget hadde et alvorlig budskap selv om det var humor, og at det ikke var latterliggjørende.

NRKs Debatten fikk kritikk for et humorinnslag i sendingen 27. februar. Her er programleder Fredrik Solvang. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Rådsleder Snorre Valen reagerte ikke på innslaget.

– Men det er problematisk når det ikke er tydelig for seerne, sa han.

Berge sier de tar selvkritikk på at det ble uklare premisser for mange, og at debatten ble springende og usammenhengende på et tema som de mener er viktig.

Han understreker også at seansen ikke var ment som latterliggjøring.

Klager på banning

Banning fra programleder Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand i Norges tøffeste ble også tatt opp.

Redaksjonen i NRK kunne styrt programleder bedre, erkjente styreleder Nina Birgitte Einem i NRKs språkstyre.

– Det ville ikke gitt et bannskapsfritt program, men det kunne man styrt bedre.

Varamedlem i rådet, Hilde Kristin Dahlstrøm, sa at hun ikke opplever at klagerne mener at programmet skulle vært bannefritt, men ønsker mer bevissthet rundt språk.

– Og så er det fint å høre at det tas et aktivt grep, og at det tas selvkritikk på at det kunne tas flere.