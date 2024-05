Begge episodene av dokumentaren vil legges ut på NRK TV mandag 13. mai, får NTB opplyst.

I USA er det strømmetjenesten Max som viser den, mens det er britiske Channel 4 som står bak «Spacey Unmasked», som hadde premiere mandag denne uken.

I serien står ti menn fram med sine anklager mot Spacey. De fleste skjedde i USA, andre da skuespilleren var sjef for Old Vic-teateret i London. Med unntak av to tidlige episoder fortelles samme historie, ifølge The Guardian :

En innflytelsesrik mann gjorde uønskede fremstøt mot dem, og ingen av dem følte at de kunne klage. Avisen gir fire av fem stjerner og mener «Spacey Unmasked» bidrar med «noe verdifullt til diskusjonen om seksuell trakassering».

Kvinner får ofte beskjeden «glem det», og spørsmål om hvor farlig det er at sjefen din legger hånden på låret ditt når ingen ser det. I dokumentaren ser man ifølge avisen en rekke typisk «sterke menn» – en bokser, en tidligere marineinfanterist – fortelle om hvordan én opplevelse setter dype, psykologiske spor år senere.

«Spacey Unmasked»-produsent Dorothy Byrne håper serien kan bli «starten på et MeToo-øyeblikk for menn».

Kevin Spacey benekter alle anklagene, og delte et to timer langt svarintervju i sosiale medier der han går ut mot serien og påstandene om seksuelle overgrep.