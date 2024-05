I mars kom nyheten om at strømmetjenestene HBO Max og Discovery+ har slått seg sammen.

Den nye tjenesten navngitt «Max» lanseres i Norge og resten av Norden 21. mai.

Christine Sulebakk, lederen for Warner Bros. Discovery, fortalte i den sammenheng at tjenesten vil samle populære serier og filmer fra begge plattformene.

Det ble også presentert tre nye abonnementskategorier.

Dette er abonnementskategoriene til Max: Vis mer ↓ Basis med reklame: 89 kr/mnd. Gir tilgang til Max til en lavere pris og vil inneholde reklame.

Brukere kan strømme innhold på to enheter samtidig.

Innhold i full HD-oppløsning. Standard: 129 kr/mnd. Brukere kan strømme innhold på to enheter samtidig.

Opptil 30 nedlastinger av tilgjengelig innhold for å se offline. Premium: 159 kr/mnd. Brukere kan strømme innhold på opptil fire enheter samtidig.

Innhold i Full HD eller 4K-oppløsning, med Dolby Atmos-lyd.

Opptil 100 nedlastinger av tilgjengelig innhold for å se offline. Kilde: Tek.no

Får beholde rabatten, men til hvilken pris?

I presentasjonen av Max ble det understreket at de som benyttet seg av HBO Max sin «halv pris livet ut»-kampanje skulle få beholde denne fordelen.

Med rett i underkant av en måned igjen før tjenesten er tilgjengelig for massene, har de nye abonnementsprisene for Max blitt annonsert.

Ifølge Tek.no viser det seg at de som har rabatt får beholde denne, men at abonnementene vil blir overført til det nye «Standard»-abonnementet. Dette er både dyrere og mindre gunstig.

Avisens kilde er en tipser som har vært i kontakt med HBO Max sin kundeservice.

«Standard»-abonnementet inneholder ikke 4K-strømming, HDR eller Dolby Atmos-lyd som dagens abonnement gjør. I tillegg er det 40 kroner dyrere i måneden for vanlige brukere og 20 kroner dyrere for de med halv pris.

Nesten trippelt så dyrt

For å få tilgang til 4K-Strømming og Dolby Atmos-lyd må man oppgradere til «Premium»-abonnementet. For de med abonnement til halv pris betyr dette et brudd i avtalevilkårene og rabatten deres vil forsvinne.

Fra halv pris abonnementet som i dag koster 45 kroner til det nye abonnementet må man ut med 114 kroner mer i måneden, for de samme fordelene.

Kommunikasjonssjef i Warner Bros, Marianne Aambø, forteller til Tek.no at alle eksisterende abonnenter vil beholde sin nåværende pakkes funksjoner.

På spørsmål om hun har en kommentar til halv pris-kundene som mister strømmekvaliteten de har på sitt nåværende abonnement, svarer hun:

– Disse kundene vil beholde funksjonaliteten de har i dag over en lengre periode.

Hun utdyper ikke utsagnet ytterligere.