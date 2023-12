Skyshowtime ble lansert på det norske markedet i fjor høst og har ifølge Kampanje tidligere kjøpt nordiske dramaserier som «Beforeigners» fra HBO.

Nå har strømmetjenesten, som blant andre Paramount står bak, snappet opp dramaserien «Veronika» med den norske stjernen Tobias Santelmann i hovedrollen sammen med Alexandra Rapaport. Den ble produsert for Viaplay, men er aldri blitt vist på den kriserammede strømmetjenesten.

I stedet blir «Veronika», som er en krimthriller med paranormale elementer, lansert i samtlige SkyShowtime-markeder neste år, ifølge bransjenettstedet.

Krimthrillerserien «Veronika» med Alexandra Rapaport i den ene hovedrollen går fra kriserammede Viaplay til SkyShowtime. Foto: Handout

Andre godbiter som SkyShowtime onsdag meldte får premiere i 2024 hos dem er en annen Viaplay-serie, miniserien «The Tattooist of Auschwitz», basert på bestselgerromanen av Heather Morris. Den har Jonah Hauer-King («The Little Mermaid», «World on Fire»), Anna Próchniak («Baptiste», «Warszawa 44"), Harvey Keitel («The Irishman») og Melanie Lynskey («The Last of Us», «Yellowjackets») på rollelisten.

Også i se i 2024 vil bli SkyShowtime Original-seriene «The Curse» og andre sesong av «The Envoys» samt «Apples Never Fall», andre sesong av «Halo», «Knuckles», «The Lovers», «Mary & George», «Ted» og «The Woman in the Wall» og strømmepremiere for filmer som Wes Andersons «Asteroid City», «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One» og «Paw Patrol: The Mighty Movie».