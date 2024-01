Overskuddet i fjorårets siste kvartal endte på 938 millioner dollar, noe som tilsvarer snaut 9,85 milliarder kroner med dagens kurs. Det er et kraftig hopp fra samme periode året før, da bunnlinjen viste 55 millioner dollar, men likevel ikke nok til å tilfredsstille markedet.

Overskuddet tilsvarer 2,11 dollar per aksje, men forventningene var at det skulle nå 2,20 dollar per aksje.

Selskapet fikk over 30 millioner nye abonnenter i fjor, rundt 13 millioner av dem i løpet av de siste tre månedene. Ved årsskiftet hadde de like under 261 millioner betalende brukere.