Match-funksjonen, som baserte seg på hva Netflix vet om deg og hvordan algoritmene deres mener at smaken din stemmer overens med et bestemt innhold, er nå på vei ut, bekrefter en representant for Netflix overfor IndieWire.

Taggingen skal erstatte dette, og strømmeren har 30 heltidsansatte som kun jobber med å sørge for at filmer og serier utstyres med lokkende nok, korte fraser og beskrivelser, rapporterer New York Times.

Over 3.000 ulike tagger finnes, og nettopp «romantisk» og «spennende» er de mest brukte – mens minst brukt er «yrke: gårdsarbeider». De tagging-ansatte diskuterer internt om de skal slå sammen tagger som «forelske seg» og «finne kjærligheten».

Allan Donald, produktsjef i Netflix, sier til avisen at taggene fungerer som overskriftene på magasinforsider når seere gjør sine impulsive valg om dette er noe for dem. Har de ikke trykket «play» innen 53 sekunder, så stuper sjansen for at de skal se videre kraftig.

Strømmeren har kontinuerlig jobbet med sitt anbefalingssystem, som har favnet både stjerner, tomler ned og opp, en «overrask meg»-funksjon og altså matchingen. Taggingen har ifølge IndieWire røtter tilbake til Netflix DVD-ene.