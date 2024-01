Den tre deler lange serien har arbeidstittelen «Elizabeth Taylor: Rebel Superstar», og det er produksjonsselskapet bak den Oscar-vinnende dokumentaren «Searching for Sugarman» som står bak på oppdrag fra BBC.

Serien skal dykke dypt ned i Taylors skuespillerhåndverk og teknikk, som trollband datidige kinogjengere og samtidig endret forholdet mellom publikum og stjerner. Hun «gjenoppfant det å være berømt», og gikk videre til å bli en profilert forretningskvinne og aktivist.

Kardashian skal både produsere og figurere foran kamera. Ifølge Variety gjorde hun det siste intervjuet med Elizabeth «Liz» Taylor» før hun døde i 2011, 79 år gammel. I intervjuet kaller Kim Kardashian den eldre kollegaen for «sitt idol», men medgir at hun er «seks ektemenn og noen store edelstener bak».

– Elizabeth Taylor var seg selv uten å be om unnskyldning for noe. Hun er bevis på at du kan fortsette å utvikle deg og forandre deg og ha ulike kapitler i livet ditt – og hun brola veien for alle oss som fulgte etter henne, sier Kardashian.

Andre som stiller opp i dokumentarserien, er Joan Collins, som konkurrerte med Taylor om den legendariske Cleopatra-rollen, så vel som forskeren og legen Anthony Fauci, som jobbet sammen med Taylor i kampen mot aids.