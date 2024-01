Nyheten om den fire deler lange serien «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story» ble ifølge Deadline sluppet dagen etter 40-årsjubileet til bandets selvtitulerte debutalbum.

Dokumentarserien vil inneholde 40 år med personlige videoer, uutgitte tidlige demoopptak, originaltekster og aldri tidligere viste fotografier. De vil skildre hvordan Bon Jovi fant veien fra små klubber på østkysten av USA til de største scenene i verden.

Både triumfer og tilbakeslag vil skildres, så vel som de største skuffelsene i bandets karriere – og de offentlige kranglene. Strømmetjenesten Hulu, som har kjøpt serien, sier at filmprosjektet har «det fulle samarbeidet» til alle nåværende og tidligere bandmedlemmer.

Bon Jovi har solgt over 130 millioner album, blant annet «Slippery When Wet» (1986), «New Jersey» (1988) og «Keep The Faith» (1992). Musikkvideoen til «It's My Life» rundet i 2021 en milliard visninger på Youtube.

Serien blir å se fra 26. april på Hulu i USA, og den går videre ut i verden på Disney+, ifølge Deadline.