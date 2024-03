Iwan Rheon – hittil mest kjent for mange for å ha spilt den grusomme Ramsay Bolton i «Game of Thrones» – er aktuell i rollen som én av de seks arbeiderklassemennene fra Wales som var med på den første Viagra-testingen i 1994.

«Men Up» er tittelen, og den hadde premiere på BritBox/TV 2 Play på Valentinsdagen.

– Det er et tema det er lett å spøke om. Å tulle om det er nesten lettere – særlig om du er blant menn, for dette er fortsatt et ganske tabubelagt tema. På 1990-tallet, når filmens handling utspiller seg, var det enda verre, sier Rheon om det såre temaet.

– Viktig historie

Skuespilleren falt for manuset da han fikk det tilsendt, forteller han til NTB over Zoom fra London om den kritikerhyllede TV-filmen.

I norgesaktuelle «Men Up» møter seerne Mark Lewis Jones, Paul Rhys, Steffan Rhodri, Iwan Rheon og Phaldut Sharma i rollene som de første prøvekaninene for Viagra. Foto: BritBox / TV 2 Play / Handout / NTB

– Det er en viktig historie å fortelle. Den tar opp betydningen for den mentale helsen av å åpne opp og snakke om vanskelige temaer. Den foregår for 30 år siden, men man kan spørre seg om menn egentlig er så mye mer åpne om dette i dag? sier Iwan Rheon tenksomt.

– Ja, det er mer oppmerksomhet rundt dette, og man diskuterer mental helse. Men virilitet er fremdeles et flaut tema – og særlig menn synes det er vanskelig å si at de ikke får den opp. Det er en mannegreie, preget av giftig maskulinitet, og hvor sårt det er for dem som faller utenfor.

Snakket ikke

«Men Up»-karakterene hadde ingen å snakke med. Iwan Rheons karakterer Meurig Jenkins er taus om problemene han har i kjølvannet av sin diabetes. Kona, som har fjernet begge brystene etter kreft, tror det er hun som ikke lenger er tiltrekkende.

Egentlig var Viagra tenkt som et nytt mulig legemiddel for pasienter med angina. Resultatene så ikke lovende ut, men selskapet bak kjørte en siste runde – med økt dose.

– Da oppdaget de at middelet hadde en bivirkning de ikke hadde forutsett, sier Rheon med et lite smil og sikter til at en av gruvearbeiderne turte å rekke opp hånden og fortelle om ereksjoner nærmest natten gjennom på spørsmål om bivirkninger. Fire år senere var pillen på markedet.

– Jeg fikk mange tilbud om å spille psykopater og gærninger etter rollen som Ramsey Bolton i «Game of Thrones», sier Iwan Rheon, som snart blir å se som krimboss anno romertiden i gladiatordramaet «Those About to Die» for TV. Foto: HBO / Handout / NTB

Iwan Rheon slo gjennom som onde Ramsay Bolton i «Game of Thrones», en rollekarakter som torturerte, voldtok og drepte på grusomt vis til han selv møtte sitt like grusomme endelikt i sesong 6.

– Etter det har det selvsagt vært mange psykopat- og skurkeroller som er blitt sendt min vei, sier Rheon med glimt i øyet.