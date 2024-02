Innspillingen har vært utsatt, først på grunn av skuespiller- og manusstreiken i Hollywood, deretter på grunn av været i Vancouver, ifølge Deadline.

– Det er offisielt. Innspillingen er i gang igjen, meldte hovedrolleinnehaverne Alexandra Breckenridge og Martin Henderson, som spiller Mel og Jack.

Samtidig er det klart at strømmetjenesten Netflix akter å utvide «Virgin River»-universet med å lage en spin-off-serie. I likhet med det som ble gjort med stor suksess for «Bridgerton» og «Queen Charlotte», går man bakover i tid for å lage en såkalt origin-spin-off.

I julespesialen av «Virgin River»-serien ble seerne kjent med Mels far Everett (John Allen Nelson), som hadde en romanse med hennes nå avdøde mor Sara. Foto: Netflix / Handout / NTB

Det er historien om hvordan Mels avdøde mor Sara i sin tid også fant kjærligheten med en mann fra Virgin River. I julespesialen av serien møtte Mel en eldre kar som viste seg å være hennes ukjente far, Everett Reid, spilt av John Allen Nelson.

Men også i hovedserien vil man utforske mer hvem Reid er, forteller showrunner for «Virgin River», Patrick Sean Smith.

– Sesong seks vil ta for seg forholdet Everett har til byen, også da han møtte moren hennes, så vel som til Mel selv.