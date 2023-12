Blant andre Deadline rapporterer at Netflix er i ferd med å bygge opp franchiser rundt sine mest populære serier – deriblant «Wednesday».

Det skal være snakk om at onkel Fester, det skallede familiemedlemmet med innsunkne øyne og skremmende smil, skal få sin egen spin-off-serie. Deadline har fått bekreftet at en slik serie er under tidlig utvikling hos MGM Television.

I «Wednesday» spilles Fester, som er broren til Wednesdays pappa, av Fred Armisen. Han dukket opp i bare én episode av første sesong, der han bruker sin evne til å generere elektrisitet til å gjenopplive Thing, altså den vandrende hånden.

Rundt april blir det innspillingsstart på sesong to av «Wednesday».

Serien ble etter lanseringen i november 2022 litt av et popkulturelt fenomen. Horrorkomedien er Netflix' mest populære engelskspråklige serie, med nesten dobbelt så mange seere som neste på listen.