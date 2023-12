Filmen «Back to Black» skal ifølge Variety gi et aldri tidligere sett innblikk i Amy Winehouse sitt liv og start på karrieren.

Det er skuespilleren Marisa Abela som gestalter musikkikonet i den biografiske filmen, som får USA-premiere 10. mai etter premieren hjemme i Storbritannia 12. april.

Marisa Abela spiller den unge Amy Winehouse i kommende «Back to Black». Foto: Focus Features

Bak står «Fifty Shades of Grey»-regissør Sam Taylor-Johnson, som jobber ut fra et manus skrevet av Matt Greenhalgh. De to har tidligere samarbeidet om filmen «Nowhere Boy» fra 2009, der Aaron Taylor-Johnson spilte en ung John Lennon.

Filmen, som Focus Features står bak, lages med støtte fra hennes familie, og skildrer hvordan hun startet som jazzsanger i London, gikk videre til Grammy-seire – og det harde livet med dop og alkohol. Hun døde av alkoholforgiftning i 2011, 27 år gammel.

Også plateselskapene hennes er om bord, så det forventes at filmen byr på Winehouse-låter som «Back to Black» og «Rehab».