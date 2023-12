I 2021 lanserte strømmetjenesten ukentlige lister over topp 10 og mest populære. Tirsdag kveld ble det klart at Netflix dessuten vil publisere en seerrapport to ganger i året.

«What We Watched: A Netflix Engagement Report» loves å bli en «omfattende» rapport over hva folk så på Netflix i løpet av en seks måneders periode, blant annet med antall timer hver tittel på originalt og lisensiert innhold er sett. Totalt dekker rapporten mer enn 18.000 titler som representerer 99 prosent av all visning på Netflix.

Og i den første rapporten som er offentliggjort, troner den politiske thrilleren «The Night Agent» til topps over mest sette serier i første halvår av 2023, med 812,1 millioner timers visning. På andreplass følger sesong to av familiedramaet «Ginny & Georgia» med 665,1 millioner strømmetimer, mens tallet for sørkoreanske «The Glory» på tredje er 622,8 millioner.

– I de siste 16 årenes strømming har etterspørselen etter mer seerdata vært konstant. Mangelen på transparens har skapt en mistro over tid i forhold til bransjens kreative, sa Netflix-sjef Ted Sarandos ifølge Bloomberg i et online pressemøte da rapporten ble lansert.

I kjølvannet av manus- og skuespillerstreiken i Hollywood ble det oppnådd mer kompensasjon for strømming, noe som avhenger av at amerikanske seerdata offentliggjøres i større grad.

Mest strømmede Netflix-serier første halvår

1. «The Night Agent», sesong 1 – 812,1 millioner timer

2. «Ginny & Georgia», sesong 2 – 665,1 mill.

3. «The Glory», sesong 1 – 622,8 mill.

4. «Wednesday», sesong 1 – 507,7 mill.

5. «Queen Charlotte: A Bridgerton Story» – 503 mill.

6. «You», sesong 4 – 440,6 mill.

7. «La Reina del Sur», sesong 3 – 429,6 mill.

8. «Outer Banks», sesong 3 – 3,402 mill.

9. «Ginny & Georgia», sesong 1 – 302,1 mill.

10. «FUBAR», sesong 1 – 266,2 mill.

(Kilde: Netflix)