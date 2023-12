Den kommende sesongen kommer til å inneholde nye konkurranser og karakterer, samt «dypere handling og budskap». Det fortalte «Squid Game»-skaper Hwang Dong-hyuk til Korea Herald ifølge NME, under en pressevisning på innspillingsstedet.

– Vi har filmet den andre sesongen av «Squid Game» siden juli og føler presset til å levere, men vi skal sørge for å belønne seerne med et bra resultat, lover serieskaperen, som sier at innspillingen vil foregå også et stykke inn i 2024. Netflix har ikke satt premieredato på andre sesong.

Mai Whelan vant første runde «Squid Game: The Challenge», som også blir å se i en andre sesong. Foto: Netflix

Det er nå også klart at strømmetjenesten satser på en fortsettelse av realityserien basert på den sørkoreanske dramaserien.

I forrige uke ble det klart at 55 år gamle Mai Whelan, en immigrasjonsdommer fra USA, vant «Squid Game: The Challenge» og stakk av med prispotten på 4,56 millioner dollar – rundt 44 millioner kroner.