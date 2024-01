Sheridan og hans produksjonsselskap Bosque Ranch Productions vant «en aggressiv budkrig» om rettighetene til en bok om urfolksstammen kjent som comanchene – og krigerhøvdingen Quanah, som ble deres siste. Det melder Deadline.

Boken «Empire of the Summer Moon: Quanah Parker and the Rise and Fall of the Comanches, the Most Powerful Indian Tribe in American History» er skrevet av S.C. Gwynne.

Den utkom i 2010 og tar for seg den 40 år lange kampen mellom urfolket og de hvite nybyggerne om den amerikanske Vesten. Quanah og comanchene klarte å stoppe fremrykningen av både spanske og franske kolonister.

Men kampen mot nybyggere fra øst, som førte til at Texas Rangers ble dannet og seksløperen utviklet, tapte comanchene.

– Jeg kan ikke tenke meg noen bedre kvalifisert til å bringe «Empire of the Summer Moon» til TV-skjermen enn Taylor Sheridan. Han har en dyp og nyansert forståelse av både myten og virkeligheten til det gamle Vesten, sier forfatteren i en uttalelse.

Taylor Sheridan står bak store TV-seriesuksesser med westernpreg som «Yellowstone» (2018) og spin-offene «1883» (2021) og «1923» (2022), med stjerner som Kevin Costner, Sam Elliot, Helen Mirren og Harrison Ford om bord, så vel som nykommeren "Lawmen: Bass Reeves" (2023).