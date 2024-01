Gosling, som spiller Ken, er «svært beæret» over nominasjonen i beste mannlige birollekategori samt for beste originalsang med «I'm Just Ken». Men han sier til Deadline at han er «mer enn skuffet» over at verken Gerwig eller Robbie ble Oscar-nominert:

– Det er ingen Ken uten Barbie, og det ville ikke vært noen Barbie-film uten Greta Gerwig og Margot Robbie, de to personene som har størst ansvar for denne historiske filmen som er feiret verden over.

– Mot alle odds, og bare med noen sjelløse, lettkledde og kjønnsløse dukker fikk de oss til å le, knuste hjertene våre og skrev historie. Deres innsats burde vært anerkjent, la Ryan Gosling til.

Ryan Gosling spilte «Ken» i Barbie-filmen. Foto: AP

Riktignok er Gerwig mednominert i kategorien for beste manusadapsjon siden hun skrev «Barbie» sammen med Noah Baumbach, mens Robbie er blant de fire produsentene som listes opp i kategorien for beste film, der «Barbie» er nominert.

I etterkant av at årets Oscar-nominasjoner ble bekjentgjort tirsdag, flommet sosiale medier over av kommentarer om hvordan Greta Gerwig og Margot Robbie ble forbigått, melder TT.

Som forfatteren Charlotte Clymer noterte seg: «La meg se om jeg forstår dette: Akademiet nominerte «Barbie» for beste film (totalt åtte nominasjoner) – en film om kvinner som tilsidesettes og gjøres usynlige i patriarkale strukturer – men ikke kvinnen som regisserte filmen. Okay».