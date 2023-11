Kim Kardashian har ifølge The Hollywood Reporter kapret hovedrollen i den kommende strømmekomedien «The Fifth Wheel». Der skal Kardashian, som fikk sitt gjennombrudd som realitystjerne, spille en kvinne som blir det femte hjulet blant venninnene.

Dette blir hennes største filmrolle hittil, etter at Kim Kardashian har snust stadig mer på skuespillerroller og for tiden er å se i TV-serien «American Horror Story: Delicate». Hun er også med på produsentlaget.

Bak manuset står Paula Bell og Janine Brito, som tidligere har skrevet filmen «Sisters» der Tina Fey og Amy Poehler hadde hovedrollene.

Manusforfatterekteparets nye «The Fifth Wheel» har ifølge bransjebladet vært et ettertraktet manus, og Netflix vant en budrunde som er en av de største nye avtalene i Hollywood etter at manusstreiken var over 27. september.