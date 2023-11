At en fjerde film er aktuell var allerede bekreftet av Disneys toppsjef Bob Iger, melder Deadline.

– «Frost 3» er underveis og det blir kanskje en «Frost 4» også. Jenn Lee, som skapte «Frost», er i full sving med teamet sitt på Disney Animation på ikke bare én, men to historier, sa Iger tidligere i november til «Good Morning America».

Jennifer Lee, som er kreativ sjef for Disney Animation og ikke skal ha regi på tredje runde «Frost», snakket om hva som er i vente i et intervju publisert på Disneys hjemmeside i anledning premiereklare «Wish» nylig.

Disney Animations kreative sjef og regissør for de to først «Frost»-filmene, Jennifer Lee. Foto: AP

– Vi er svært begeistret for historien vi skaper sammen, og den er så episk at den kanskje ikke får plass i bare én film.

«Frost» hadde premiere i 2013 og innbragte to Oscar-priser, for beste animasjon og beste sang, og oppfølgeren, den samisk-inspirerte «Frost 2», kom i 2019 og ble nominert for beste sang med «Into the Unknown» med Aurora om bord.