Timingen er god da NTB møter hovedrolleinnehaveren i «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» (norgespremiere fredag). Nyheten har akkurat sprukket om at Hollywoods skuespillerstreik går mot slutten.

– Jeg er takknemlig overfor alle søster- og broderorganisasjonene som sto sammen med oss og var tålmodige mens vi fant ut av det, sier briten Tom Blyth (28).

– Forhåpentlig kan vi alle komme oss tilbake på jobb nå.

«The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» Vis mer ↓ Amerikansk eventyrfilm fra 2023

Manus: Michael Arndt, Michael Lesslie

Regi: Frances Lawrence

I rollene: Tom Blyth, Rachel Zegler, Viola Davis, Hunter Schafer, Peter Dinklage, Jason Schwartzman

Lengde: 2 t. 40 m.

Aldersgrense: 12 år

Kinopremiere: 17. november

Dystopisk

Enn så lenge inntar Blyth lerretet som den unge Coriolanus Snow, udødeliggjort av canadieren Donald Sutherland i de første filmene. «The Hunger Games» har spilt inn nesten 3 milliarder dollar siden 2012, og er dermed den nest største «young adult»-serien etter «Harry Potter».

Comebacket er en såkalt prequel, hvor handlingen er satt et par generasjoner tidligere. Fellesnevneren er de bestialske lekene der ungdommer fra underklassen kjemper for livet, slik de gjør i amerikanske Suzanne Collins’ dystopiske romaner.

Hollywood-legenden Donald Sutherland spilte president Coriolanus i første runde av «The Hunger Games». Foto: Nordisk Film Distribusjon / Handout

– Jeg var stor fan av originalene da jeg var tenåring, forteller Blyth, som så langt er mest berømt for å ha spilt revolvermannen Billy the Kid på TV.

– Og selv om det er litt pinlig å innrømme, var Sutherlands skikkelse alltid favoritten. Jeg elsker en bra skurk, og prestasjonen hans var så deilig ond. Å få spille den samme skikkelsen før vi skjønner hvorfor han ble så ille, var en drøm som gikk i oppfyllelse.

«Store» temaer

Gitt situasjonen i Midtøsten skulle man tro timingen var god også for dystre framtidsvisjoner, særlig når figurene slåss i underjordiske tunneler. Men spurt om prosjektets politiske relevans svarer Blyth temmelig vagt.

– Suzanne skriver alltid om store temaer. Noe av det fine med skrivingen hennes er at hun takler store temaer i en verden av underholdning som alle vil gå og se. Hun drar deg inn og får deg til å stille spørsmål.

Milliardfranchisen baserer seg på Suzanne Collins' dystopiske sci-fi-romaner. Foto: Nordisk Film Distribusjon / Handout

Han er mer fokusert på underholdningens funksjon høsten 2023. Én nyvinning er at «The Ballad of Songbirds and Snakes» integrerer sang og musikk i større grad gjennom «West Side Story»-stjernen Rachel Zegler.

– Folk trenger en pause, erklærer Blythe.

– De trenger å gå på kino og sette seg ned og spise litt popcorn og puste litt mens ting foregår i verden, og tilværelsen deres er vanskelig. Folk trenger å puste og feire sammen, samme hva som skjer. Det er det som gjør oss menneskelige. Og jeg synes Suzanne har diktet opp en verden hvor dette føles nødvendig.

Barnehjørnesten

– Hvem utgjør målgruppen? «The Hunger Games»-kunnskap er vel en forutsetning?

– Da vi begynte, tenkte jeg det var vesentlig med en viss kunnskap om de opprinnelige bøkene eller filmene. Etter å ha sett denne, har jeg endret mening.

Blythe retter seg i ryggen på luksushotellet i London.

– Det samme sier kompisene som så den sammen med meg, og som ikke hadde noe forhold til opprinnelsen. De ble engasjerte av og imponerte over verdenen, hevder han overfor NTB.

– Som skuespiller er det en glede og ære å kunne bringe et nytt publikum til noe som mange allerede er fan av. For noen utgjør dette en hjørnesten av barndommen, så ingenting er bedre enn å treffe på to plan.