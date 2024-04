Richard Gadd, som har skapt serien og spiller hovedrollen, har vært tydelig på at «Baby Reindeer» er basert på hans egne erfaringer med å ha blitt forfulgt av en stalker og blitt utsatt for overgrep.

Men suksessen har gjort at mange har begynt å grave i historien for å forsøke å liste ut gjerningspersonene ekte identitet. Nå vil komikeren at de skal slutte med det.

– Vær så snill, stopp med å spekulere på hvem disse personene er i virkeligheten. Det er ikke poenget med vår serie, skriver Richard Gadd på Instagram.

Gadd, som er ambassadør for en organisasjon som hjelper mannlige ofre for seksuelle overgrep, forklarer at personer i hans nærhet er blitt rammet av alle spekulasjonene.

«Baby Reindeer» handler om komikeren Donny, som en dag blir kjent med kvinnen Martha. Hun blir raskt helt besatt av ham, og vil ikke la ham være i fred.

«Baby Reindeer» er basert på det Richard Gadd selv har opplevd. Én hyggelig handling endte opp med at han ble forfulgt med stemmemeldinger og 40.000 eposter. Foto: Netflix / Handout / NTB

Serien er basert på Gadds enmannsshow fra scenen, og på nettstedet sitt beskriver han hvordan én eneste hyggelig handling fører til hundrevis av meldinger og 40 000 eposter.

Serien ble sluppet 11. april på Netflix, og er blitt en kritikerrost publikumssuksess på strømmetjenesten. Den svenske regissøren Josephine Nornebusch står bak av de sju episodene.

– Stalking på TV har en tendens til å være svært seksualisert. Men stalking er en psykisk lidelse. Jeg ønsket virkelig å vise stalkingens mange lag og det med en menneskelighet jeg ikke har sett på TV før, har Richard Gadd uttalt til Tudum.