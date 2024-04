– Film er ikke lenger høydepunktet i det sosiale, kulturelle hierarkiet, slik det har vært i mesteparten av livene våre, sier Jerry Seinfeld til bladet GQ i forkant av premieren på komedien «Unfrosted» på Netflix 3. mai.

– Når en film hadde premiere, gikk alle og så den om den var bra. Vi diskuterte den, siterte replikker og scener vi likte. Nå er det som om vi går gjennom en brannslange med vann og prøver å se, hevder Seinfeld, som hevder at forvirring og desorientering rår i underholdningsbransjen i dag.

– Alle jeg kjenner i show business spør hver dag «Hva skjer? Hvordan gjør du dette? Hva er det meningen at vi skal gjøre nå?», sier Jerry Seinfeld i intervjuet, som siteres av blant annet Variety.

Hugh Grant står også på rollelisten til «Unfrosted» – som frokostblanding-maskoten til Kellogg's, som i filmen frykter å bli arbeidsledig. Foto: John P. Johnson / Netflix/ handout / / NTB

– Helt nytt

TV-veteranen er full av beundring for samarbeidspartnerne han møtte under innspillingen av «Unfrosted». Seinfeld skrev manus, har regi, spiller en av hovedrollene sammen med Melissa McCarthy og Amy Schumer, og er med på produsentsiden.

– Det var helt nytt for meg. Jeg trodde jeg hadde gjort virkelig kule ting selv, men det var ingenting sammenlignet med måten disse folkene jobber. De er utrolig seriøse, men har ingen anelse om at filmbransjen er ferdig, hevder Seinfeld – som nylig var å se i avslutningsepisoden til «Curb Your Enthusiasm» på TV.

Stor glede på Kellogg's-kontoret i «Unfrosted». Her er Jerry Seinfeld og Melissa McCarthy sammen med Jim Gaffigan og Fred Armisen, sistnevnte for øvrig norgesaktuell til høsten med standup. Foto: John P. Johnson / Netflix/ handout / / NTB

Rivaliserende selskaper

«Unfrosted» forteller ifølge Netflix historien om 1960-tallets heftige kamp mellom to rivaliserende selskaper om et revolusjonerende bakverk, kalt Pop-Tart, i en tid da melk og frokostblanding hadde regjert frokosten.

Seinfeld og McCarthy spiller Kellogg's-sjefer mens Schumer er sjefen for Post, den argeste frokostblanding-konkurrenten. Også Hugh Grant står på rollelisten sammen med ytterligere to stand-up-kjenninger, Fred Armisen og Jim Gaffigan.