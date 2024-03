Klagene gjelder for det meste at vitsene er for drøye. Klagerne bebreider blant annet humorseriens bruk av lytehumor og spøker om temaer som seksuell vold og kortvoksthet.

Prosjektleder Åse Marie Hole i NRK har understreket at programmet ikke blir vist lineært og har en aldersgrense på 15 år. Og i Kringkastingsrådet, der programmet var under vurdering torsdag, vanker det stort sett ros.

– Jeg er så glad for at NRK har sparket i gang en humordebatt fordi det har vært så fint å få en mer åpen debatt om hva humor skal være, sier nestleder Vilde Schanke Sundet i rådet til Kampanje.

Luqman Wadood i Kringkastingsrådet mener programmet kan være et viktig tiltak for NRK for å treffe et ung publikum.

– Det er grove vitser, men vi må ikke glemme at det er en frisone. Det er et satirisk program hvor det er lov å vitse med alt og alle. Ingen blir tvunget til å være med på dette programmet, sier han.