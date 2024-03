I den nye podkasten deler Isachsen tanker og følelser rundt hvordan det er å skulle bli mamma, skriver Dagbladet.

Hun innleder episoden med å reflektere rundt hendelser som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden.

– Hva syns en sønn om at hans mor har vært utro? Hvordan reagerer han når han googler meg og ser bildet av posen, og hvordan blir det for han når klassekameratene drar fram lettkledde bilder av meg i skolegården?

De siste årene har influenceren stått i flere mediestormer. Deriblant etter at det mye omtalte bildet av Isachsen og Nora Haukland (26) ble publisert, og da det oppsto kjemi mellom henne og Isak Dreyer (30) under «Farmen Kjendis» , skriver avisen.

– Jeg tenker aller mest på at jeg har vært utro i et tidligere forhold, og at hele Norge vet om det, sier hun i episoden.

Podkasten hadde premiere 29. februar hos Podme.