Julaften er på en søndag i år. Butikkene er stengt. Det kan gjøre det vanskelig å pønske ut en siste-liten-julegave.

Trd.by har samlet noen ideer til julegaver du kan trylle frem hvis du er sent ute!

En opplevelse

Foreslå noe du og vedkommende kan gjøre sammen neste år. Hva med en konsert, middag eller tur? Enten kan du printe ut en billett eller reservasjon, eller rett og slett skrive et fint kort der du inviterer til å gjøre noe hyggelig neste år.

Foto: Håvard Jensen / Adresseavisen

Lag noe spiselig

Kanskje har du noen pepperkake-rester fra julebakinga? Det er også mulig å finne frem noen tørre ingredienser sammen i en krukke og skrive en favoritt-oppskrift som vedkommende kan lage når det selv passer dem.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Digitalt gavekort

Mange butikker og service-kjeder tilbyr digitalt gavekort, som enten kan printes ut eller sendes på e-post.

Bøker

Hvis du har noen bøker liggende, som du enten har lest ferdig eller egentlig ikke har behov for å lese helt ennå, så kan det være en god gave til leselystne.

Foto: Lisa Pedersen

Abonnement

Mange aviser, magasiner og strømmetjenester tilbyr måneds, kvartals- eller årsabonnement. Den musikk- eller podcastinteresserte kan for eksempel få et abonnement på en lydtjeneste, eller turvennen kan få et magasinabonnement.

Strikk

Hvis har restegarn til overs, kan du gi det videre med en favoritt-oppskrift til for eksempel luer eller votter.

Foto: Brun, Thomas Thomas Brun / NTB scanpix

Noe brukt

Undersøkelser viser at nordmenn setter stadig mer pris på brukte gaver. Kanskje du har et fint klesplagg du aldri bruker lenger, en vase, bestikk eller en elektronisk duppeditt som du aldri fikk bruk for? Det kan være en fin julegave.

Vær kreativ

Mange setter nok pris på en personlig julegave. Det går for eksempel an å lage en spilleliste, skrive et dikt eller sende et digitalt fotoalbum på mobilen med minner av dere sammen.