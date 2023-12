Julesangen fra 1994 dominerer førjulstiden slik ingen annen sang får til.

De siste fire årene har sangen nådd førsteplassen til singellisten i USA, Billboard Hot 100, som måler de mest populære sangene hver uke etter radioavspillinger, salg og strømming. Det er rimelig å anta at 2023 ikke blir et unntak.

– Den sangen er innebygd i historien nå, sier David Foster, 16 ganger Grammy-vinnende komponist og produsent.

Ut av dvale

1. november hvert år går sangen ut av dvale, noe som markeres ved at Carey i sosiale medier erklærer at «It's time».

Både musikken og teksten var perfekt konstruert for suksess, sier Joe Bennett, musikkforsker og professor ved Berklee College of Music.

«All I Want for Christmas is You» fungerer både som en kjærlighets- og en julesang. Carey forklarer det slik: Hun bryr seg ikke om alt julestyret, hun har bare én ting – én person – i tankene. Om det er noen hun allerede er i et forhold med, eller en person hun lengter etter, er uklart.

– Det er en ønskesang som fungerer narrativt. Du kan synge den til din elskede både om dere er sammen, eller ikke sammen, sier Bennett.

Det er nærmes umulig å gjøre julehandelen uten å høre «All I Want for Christmas is You». Her fra New York i fjor. Foto: Julia Nikhinson / AP / NTB

I sangen blir en rekke referanser til julen drysset inn: juletre, gaver, julenissen, julestrømpen ved peisen, reinstyr, sledebjeller, barnesang og selvfølgelig misteltein.

Tidløs

– Det var målet mitt, å lage noe tidløst som ikke føltes som 90-tallet, forklarte Carey nylig i et intervju med Good Morning America.

Billboard har siden 2010 laget egne hitlister for julesanger, og blant de 62 ukene som har blitt medregnet har «All I Want for Christmas is You» vært på topp i 57 av dem. Nøyaktig hvor mye penger sangen har spilt inn er vanskelig å slå fast, men tidligere sjeføkonom i Spotify, Will Page, anslår at sangen vil overstige 100 millioner dollar i inntekter denne julen.

– Ut ifra de fleste objektive måtene å måle på, så er det den mest suksessrike julesangen gjennom tidende, sier Bennett.

Pingpong

Da sangen ble utgitt, kom de fleste nye julesanger fra artister med storhetstiden bak seg – men Mariah Carey var på toppen av sin karriere i 1994.

Slik Walter Afanasieff, som var med og skrive låten, har fortalt det, ble mye av arbeidet med «All I Want for Christmas is You» utført av ham og Carey sommeren 1994. De to hadde tidligere samarbeidet på Careys album «Emotions» og «Music Box».

Afanasieff kastet ut noen melodiske ideer som Carey svarte på med sangtekst.

– Det var som å spille pingpong, sa han på podkasten Hot Takes & Deep Dives i fjor.

– Jeg slo ballen til henne, og hun slo den tilbake til meg.

Men kort tid etterpå ble forholdet mellom dem kjølig.

Strides om tilblivelsen

Carey var på den tiden gift med Tommy Mottola, sjef for plateselskapet Sony. De slo opp i 1997 og forholdet hennes til Afanasieff, som fortsatte å jobbe for Mottola, ble et offer for det ødelagte ekteskapet.

Afanasieff sier det ser ut til at bidragene hans er skrevet ut av Careys fortelling om sangens tilblivelse. Hun nevnte ingen annen låtskriver under intervjuet med Good Morning America i november.

– Jeg jobbet med den alene med et lite Casio-keyboard, skrev ned ord og tenkte på hva jeg synes om julen, hva jeg elsker, hva jeg vil, hva jeg drømmer om. Det var slik det startet, sa Carey.

Men på tidspunktet sangen ble skrevet, var ikke Carey en keyboardspiller og visste ikke hvordan hun skulle skrive musikk, mener Afanasieff.

Afanasieff stiller seg uforstående til hvordan historien har utviklet seg. I 1999 sa han til Variety at han hver jul må forsvare seg mot folk som ikke tror at han har skrevet sangen. Han har til og med fått drapstrusler, sier han.

– Mariah har vært veldig fantastisk. Hun er den som gjorde sangen til en hit. Men hun gir definitivt ikke anerkjennelse der den fortjenes. Det har virkelig skadd ryktet mitt, og jeg har fått en bittersøt smak i munnen, sa han i 1999.

Siste etablerte klassiker

I sin podkast-opptreden bemerket Afanasieff hvordan komponist og produsent David Foster en gang fortalte ham at «All I Want for Christmas is You» var den siste sangen som etablerte seg som juleklassiker, og at det hvelvet nå er forseglet.

Foster sier til AP at han kanskje overdrev noe, men ikke så mye. Å skrive en ny juleklassiker er brutalt vanskelig, siden du konkurrerer med hundrevis av år med sanger og minner. De gamle klassikerne forsvinner aldri, og bare ti av 100 sanger på fjorårets julesangliste fra Billboard var skrevet etter «All I Want for Christmas is You».

En håndfull nyere sanger har vist en mulig utholdenhet, deriblant Ariana Grandes «Santa Tell Me» fra 2014, Kelly Clarksons «Underneath the Tree» fra 2013, Gwen Stefani og Blake Sheltons «You Make it Feel Like Christmas» fra 2017 og Taylor Swifts «Christmas Tree Farm» fra 2019.

Mens Afanasieff setter pris på Fosters kompliment, sa han i podkasten at han håpet andre ikke tar det til seg:

– Jeg kommer hvert år med en oppfordring til låtskrivere: Det er på tide å skrive den neste «All I Want for Christmas».