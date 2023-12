Del deigen i to like deler og rull hver deig sammen så de er formet som en pølse, ca. 5 cm tykk. Pakk deigpølsene inn i bakepapir eller aluminiumsfolie. Legg deigen til avkjøling. I kjøleskapet må deigen ligge i over to timer før du kapper den i biter, i fryseren holder det med 30–40 min.