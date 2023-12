Elin Larsen fra Trondheim driver matbloggen Elinlarsen.net, hvor hun deler sine beste oppskrifter med leserne sine. Vi i Trd.by har fått lov til å dele hennes oppskrift på lussekatter med safran, og henter den fram for nye lesere!

Ifølge Store norske leksikon ble det i begynnelsen av 1800-tallet vanlig på storgårder at en ung kvinne, utkledd som engel med en krans av levende lys i håret, serverte lusse-frokost for herskapet før soloppgang på Lucia-dagen. Dette er sannsynligvis opphavet til skikken.

Lussekattene bakes med safran som symboliserer sola og lyset, og spiralformene som er et gjennomgående tema i de ulike figurene i bakverket, er eldgamle symboler på sol og liv, skriver snl.

Prøv Elins oppskrift!

Lussekatter kan bakes i forskjellige figurer. Den på bildet her heter Julegris. Foto: Elin Larsen

Lussekatter med safran ca. 25-30 stykker

150 g mykt usaltet smør3,5 dl melk50 g fersk gjær (for søte deiger)1/2 ss luftig gjærbakst1 temperert egg1 g safran140 g sukker10 g lyst muscovadosukkerca 750 g hvetemel + litt til utbaking½ ts salt1 ts malt kardemomme

Pensling:

1 sammenvispet eggrosiner

Foto: Elin Larsen

Varm melken til ca. 37 grader. Tilsett safran og visp til den løser seg opp. Smuldre gjæren og rør den ut i melken. Tilsett sukker, kardemomme og egg. Visp slik at krydder og sukker løser seg litt opp. Bland inn halvparten av melet, og elt deigen aller helst med kjøkkenmaskin (5- 10 minutter). Tilsett gradvis melet og det myke smøret i små biter. Arbeid deigen til den er smidig og slipper bollen. Dekk bakebollen med plast og sett til heving i 1 time.

Elt deigen godt på bakebordet og del den i to leiver. Rull ut en lang pølse og del i mindre deler. Lag små pølser der du kan lage forskjellige figurer. Legg figurene over et bakepapirkledd stekebrett. Dekk til med plastfolie eller et rent klede. Etterhev bollene i 20- 30 minutter.

Pensle med sammenpisket egg og pynt med rosiner. Stek bollene på over- og undervarme på ca 210- 225 °C i 7- 10 minutter (gyldne/ litt brune). Avkjøl på rist.