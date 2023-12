Finneas O’Connell, som er produsent og medlåtskriver for Billie Eilish, sier at søsteren slet underveis i prosessen med å skape albumet.

- Jeg tror ikke Billie var spesielt sikker på hvordan hun egentlig følte om de tingene vi prøvde å skrive om. Å skape noe som du virkelig føler deg tilknyttet kan være vanskelig å fange, sa Finneas O’Connell i et intervju med livsstilsmagasinet Mr Porter.

Det forrige albumet til Eilish, "Happier Than Ever", utkom i 2021. Siden den gang har hun og Finneas jobbet med blant annet låten "What Was I Made For?", som er både Grammy- og Golden Globe-nominert og har tilbragt 124 uke på amerikanske hitlister.