« Ken the EP » utkom onsdag, og Ryan Gosling har med seg DJ-en og produsenten Mark Ronson – som også sto for soundtracket til Greta Gerwigs Barbie-film.

Gosling trår til med en juleklingende versjon av den triste balladen «I'm Just Ken (Merry Kristmas Barbie)». Den har fått følge av en musikkvideo der han iført grønn dress drikker av en julenissekopp i et julepyntet studio. Ronson styrer det hele med en diger rød-og-hvitstripete sukkerstang i hånden, ifølge Billboard.

Ryan Gosling sang en låt i "Barbie"-filmen. Nå følger han opp med en hel EP. Foto: Handout

– Verden kan få Kens stemme, men bare Barbie får øynene hans, sier Gosling i videoen før han tar på seg solbriller og begynner å synge. Den er sett nær 800.000 ganger på YouTube alene de første 20 timene.

«I'm Just Ken» ble et popkulturfenomen etter at «Barbie» hadde premiere i juli. Den gikk rett inn på 87. plass på Hot 100-listen i USA.

Nå er låten til Gosling en av de tre sangene fra «Barbie» som er nominert til Golden Globe-pris i kategorien for beste originallåt. Side om side med bidragene fra Dua Lipa («Dance the Night») og Billie Eilish («What Was I Made For?»).

De samme tre sangene er også Golden Globe-nominert som beste sang skrevet for visuelle medier. Da skal de blant annet kappes med «Barbie World» med Nicki Minaj og Ice Spice, som sampler Aquas gamle godlåt, og der det norsk-danske bandet er kreditert som låtskrivere.