Rundt 200 000 billetter er solgt til Taylor Swifts tre konserter i Stockholm neste uke.

Men hittil har det rådet usikkerhet rundt billettene, siden beskjeden først var at de er personlige – noe som innebærer at den som kjøpte billettene, også måtte være den som brukte dem i døren.

Men nå melder Expressen at Ticketmaster velger å snu i spørsmålet, og ikke lenger krever at hovedkjøperen er til stede når billettene skal brukes for å entre arenaen.

«Arrangøren har fjernet den tidligere regelen for å gjøre det enklere for fansen å bruke sine billetter», heter det i en epost til billettkjøperne.