Dermed kan man nektes inngang selv om man har billett, skriver avisa.

34 år gamle Taylor Swift, som har slått flere internasjonale salgsrekorder med sitt nye album «The Tortured Poets Department», skal holde tre konserter på Friends Arena i Stockholm 17.–19. mai.

Svenskene – og også andre i Norden – har gått mann av huse for å skaffe seg billetter.

Men ettersom billettene er personlige, tilhører de den som registrerte navnet ved kjøpet. Dermed kan det oppstå problemer hvis det ikke er denne personen som møter opp til konserten, eller hvis man ikke kan legitimere seg.

En kvinne som har kjøpt billett til datteren sin sendte spørsmål til arrangøren Stockholm Live om hun kunne bytte navnet på billetten til datteren. Hun fikk til svar at «Navnebytte for dine billetter er ikke mulig, hovedbookeren (personen som har kjøpt billettene) må være til stede ved konserten og vise fram gyldig legitimasjon for å slippe inn på arrangementet.»

Det svenske Konsumentverket har tidligere kritisert personlige billetter, ettersom det får betydelige konsekvenser om en person kjøper billetter til en hel gruppe. Det innebærer også problemer for dem som ikke kan møte opp, eller som har kjøpt videresalgsbillett.

Konsumentverket har fått inn flere forespørsler når det gjelder personlige billetter til Taylor Swifts konserter.