At BBC setter på bremsene for «Top Gear» skjer etter at programverten Andrew «Freddie» Flintoff i fjor ble skadd i en kollisjon under innspillingen av 34. sesong med bilprogrammet.

I en uttalelse heter det at BBC «har bestemt seg for å sette det britiske showet på pause», og at «Top Gear» ikke vil vende tilbake «i overskuelig fremtid», melder BBCs eget nettsted.

Flintoff, en tidligere cricketspiller, ble i desember i fjor skadd under opptak på «Top Gear» s testbane. BBC ba om unnskyldning overfor Flintoff, som nylig skal ha kommet til enighet om en erstatningsavtale med kringkasteren angivelig verdt ni millioner pund.

«Vi vet at det å sette serien på hvile vil være skuffende nyheter for fansen, men det er det rette å gjøre. Alle andre Top Gear-aktiviteter, inklusive internasjonale formater, digitalt, blader og lisensiering, er ikke påvirket av denne pausen», heter det videre i BBCs uttalelse.

Der står det også står at man jobber med «nye prosjekter» for de tre programvertene Paddy McGuinness, Chris Harris og Flintoff, som overtok i 2019.