Ifølge blant andre Daily Mail og Manchester Evening News punger strømmegiganten ut for rettighetene til å lage nett-TV av trippeltriumfen til Erling Braut Haaland og hans lagkamerater. Det skal dreie seg om en sum på flere millioner pund, med andre ord titalls millioner kroner.

Sent mandag kveld meldte en rekke britiske medier at første del av serien blir tilgjengelig allerede i april. En trailer for dokumentaren kan komme allerede denne uken.

Det er ikke utenkelig at den norske stjernespissen Haaland vil spille en sentral rolle i dokumentaren. Han scoret 52 mål på 53 kamper i sin debutsesong for City, slo flere rekorder og bidro til at klubben vant mesterligaen for første gang.

Manchester City blir den første Premier League-klubben med egen dokumentar på Netflix. Strømmeselskapet har tidligere gjort stor suksess med sportsdokumentarer om blant annet Formel 1 og basketball.

Det er imidlertid ikke første gang det lages dokumentar om Haalands klubb. Dokumentaren «All or Nothing: Manchester City» fra 2017/18-sesongen ble sendt på Amazon Prime, mens «Together: Champions Again!» kunne sees på Citys egen TV-kanal og på Youtube.

Netflix-dokumentaren får angivelig tittelen «Together: Treble Winners».