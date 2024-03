Sesong fire og fem vil begge inneholde seks episoder, og de lanseres på strømmetjenesten på en ikke annonsert dato. De første tre sesongene av «Pørni» er allerede tilgjengelige på Netflix.

– Mottakelsen av de første tre sesongene av «Pørni» har vært bemerkelsesverdig positiv, og jeg er henrykt over at de kommende sesongene vil debutere på Netflix, heter det i en uttalelse fra Henriette Steenstrup, som står bak manus og spiller hovedrollen selv. Hun tror sceneskiftet kan skaffe nye seere.

– Jeg håper at fans av Pørni vil fortsette å følge med, og kanskje vil serien til og med tiltrekke seg et nytt og ferskt publikum som vil bli fascinert av Pørnis relaterbare, men av og til kaotiske, og noen ganger pinlige, liv, sier hun.

Henriette Steenstrup tror sceneskiftet fra Viaplay til Netflix kan gi «Pørni» nye seere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Sesong fire starter to år etter at tredje sesong ble avrundet. Om handlingen heter det: «Det har gått to år, og våren nærmer seg. Pørni er i et nytt forhold og nyter et relativt stabilt liv – etter Pørnis standard. Når Bjørnar flytter tilbake til Oslo og overtar Yngvars gamle sjefsstilling, tar livet en uventet vending. Kan de gå tilbake til å være venner og kolleger med historien de deler?».