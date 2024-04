«Challengers» har norsk premiere 26. april og er den nye filmen ut fra «Call Me By Your Name»-regissøren Luca Guadagnino.

Der spiller superstjernen Zendaya den tidligere tennisproffen Tashi Duncan i et trekantdrama med tennisverdenen som bakteppe. Motspillere er Golden Globe-vinner Josh O'Connor («The Crown») og Bafta-nominerte Mike Faist («West Side Story»).

Tennis hver morgen

Zendaya medgir at hun ikke kunne det minste om tennis, og så berømte matcher på YouTube for å se og lære.

– Jeg kunne skremmende lite, og det var det som fikk meg til å ville spille i filmen. Hver morgen i lang tid trykket jeg, så fort jeg våknet, på «play» og så tenniskamper, sier hun til TT.

Zendayas rollekarakter Tashi beskrives som like kompromissløs utenfor banen som hun var på den – og er nå gift med en mesterspiller. Samtidig som han sliter med å vinne, møter de på den avdankede Patrick – Tashis eks og ektemannens tidligere bestekompis.

Muntert øyeblikk under pressemøtet nylig for superstjernen Zendaya, aktuell med tennisfilmen «Challengers». Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

Ble forelsket

Det skjer i forbindelse med et såkalt «challenge» - derav tittelen på filmen.

Dermed møter fortid nåtid, og Zendayas rollekarakter må finne ut til hvilken pris en seier vil koste, heter det om handlingen.

– Det var veldig interessant å se hvor begavet alle spillerne jeg så på video var. Det fikk meg til å bli forelsket i spillet. Å studere disse spillernes psykologi var så imponerende – hvordan de kunne takle det utrolige presset de var under.

«Call Me By Your Name»-regissør Luca Guadagnino (t.h.) med sine «Challengers»-stjerner, fra venstre Josh O'Connor, Zendaya og Mike Faist. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

Usikkert med «Euphoria»

For tiden kan man se Zendaya i «Dune: Part Two» på kinoene. Det skal også komme en tredje del om noen år. Derimot er det fremdeles vært usikkert på om det blir en tredje sesong av suksesserien «Euphoria», som har innbrakt Zendaya to Emmy-priser for beste hovedrolle.

En ny sesong skulle vært innspilt i år, men er satt på pause. På spørsmål om det blir mer, slår Zendaya bare ut med armene og sier:

– Jeg håper det.