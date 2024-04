– Å spille Elle Woods var mitt livs rolle, skrev Reese Witherspoon på Instagram da originalfilmen fylte 20 år.

I dag er Witherspoon 48 år gammel og regnes ifølge Variety som en av Hollywoods 50 fremste produsenter. Hennes produksjonsselskap Hello Sunshine står bak kvinnefokuserte serier som «Big Little Lies» og fjorårets «Daisy Jones & the Six».

Neste prosjekt ut nå er ifølge Deadlines kilder en spin-off-serie for fjernsyn om blonde, rosakledte Elle, i samarbeid med Amazon MGM Studios.

Flere filmer

Blondineuniverset startet med en 2001-roman, skrevet av Amanda Brown, basert på en sann historie. Boken ble snappet opp til å bli film samme år – med Reese Witherspoon i rollen som Elle Woods.

«Lovlig blond» ble et popkulturelt fenomen, og fikk følge av «Legally Blonde 2» i 2003, og spin-off-filmen «Legally Blondes» fra 2009 – om Elles to britiske kusiner. Det er også blitt laget musikaler av handlingen.

Reese Witherspoon har uttalt at filmen endret livet hennes.

– Jeg syntes premisset var glimrende. Det minnet meg om klassiske komedier som «Private Benjamin» (1980) og «Working Girl» (1988), som viser hvordan blonde kvinner som oppfattes som mindre intelligente og interessante kan omskape seg selv og sin situasjon, sa hun samme år som «Lovlig blond» hadde premiere til nettstedet Cinema.

– Sørstatsskjønnhet

Witherspoon, den gang 25 år gammel og tidligere medisinstudent, sa hun kjente seg igjen i rollen.

– I Los Angeles havner blondiner et sted mellom dum og overfladisk. Jeg har ytterligere et faktum mot meg, at jeg er fra Sørstatene, så jeg er en blond sørstatsskjønnhet. Det er ikke en god kombinasjon hvis du prøver å bli tatt på alvor.

I dag er hun ifølge Forbes blant USAs rikeste kvinnelige kjendiser.