Alcock fikk mye ros for sin tolkning av den unge prinsesse Rhaenyra Targaryen i «House of the Dragon» på HBO. Der var hun å se i første sesong, før en eldre skuespiller tok over rollen.

Den australske 23-åringen danket ut Emilia Jones, som spilte hovedrollen i Oscar-vinneren «CODA», og Meg Donnelly, som lånte stemme til Supergirl i en rekke animasjonsfilmer.

For nå blir DC-universets velkjente karakterer å se i ny tapning, i regi av James Gunn og Peter Safran, som er lederduoen i DC Studio. De skal løfte fram de evige superheltene, som har slitt litt i Extended Universe-filmene, ifølge Deadline.

Milly Alcock (midten) fikk mye skryt for innsatsen i «House of the Dragon», der hun blant annet spilte mot Matt Smith som prins Daemon Targaryen. Foto: HBO / presse / NTB

Først ut er «Superman Legacy», som snart går i innspilling i USA. Det er usikkert om Supergirl vil dukke opp der, før hun får sin egen film – kalt «Supergirl: Woman of Tomorrow».

Filmen er basert på Tom Kings serie fra 2022, om Kara Zor-El, som altså er Supermanns kusine. Om hva som er i vente uttalte James Gunn da «Supergirl»-filmen ble kjent i fjor:

– I vår serie ser vi forskjellen mellom Supermann, som ble sendt til Jorden og oppdratt av kjærlige foreldre fra han var baby, og Supergirl, som ble oppdratt på en stein fra Krypton og så alle rundt seg dø og bli drept på grusomme måter de første 14 årene av livet sitt før hun kom til Jorden som ungjente. Hun er mye mer hardcore, og ikke akkurat den Supergirl vi er vant til å se.