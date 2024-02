Filmen er basert på den prisvinnende romanen ved samme navn, skrevet av Ann-Helén Laestadius, og har norske Elle Márjá Eira som regissør.

Også hovedrolleinnehaver Elin Kristina Oskal, som tidligere har lånt stemme til Elsa i den nordsamiske utgaven av «Frost», er fra Norge. «Stjålet» er hennes filmdebut.

– Jeg er så takknemlig for å være en del av dette, uttalte hun i fjor, da Netflix offentliggjorde rollebesetningen, med skuespillere fra hele Sapmi.

Norske Elin Kristina Oskal spiller hovedrollen i Netflix-filmen «Stjålet», mot blant andre svenske Martin Wallström. Foto: Carl-Johan Utsi / Netflix / Handout / NTB

Hun spiller en ung kvinne som kjemper for å forsvare sin urbefolknings arv i en verden der fremmedfrykt øker, klimaendringer truer reindriften og unge velger selvmord i møte med kollektiv desperasjon. Samtidig avdekkes spenningene som oppstår når moderne ideer møter en tradisjonell kultur med dype røtter i patriarkalske strukturer.

Netflix offentliggjør de første bildene fra sin samiske storsatsing «Stjålet», som også har fått premieredato. Foto: Carl-Johan Utsi / Netflix / Handout / NTB

Ann-Helen Laestadius, som også er om bord som eksekutivprodusent for «Stjålet», har tidligere sagt at filmatiseringen er en drøm for henne.

– Jeg er utrolig glad for at Netflix – med sin rekkevidde – velger å fremheve en samisk historie på en slik måte.