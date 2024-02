Fem nye artister er lansert til Neon-festivalen i juni. De nye på lista er Roc Boyz, Kakkmaddafakka, Miriam Bryant, Bolaget og Golfklubb.

Det melder Live Nation Norge i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Dette er artistene

Roc Boyz er et norsk band fra Bærum bestående av tre barndomskompiser. Rap-bandet er blant annet kjent for russelåten «Wreckonize».

Kakkmaddafakka kommer på sin side fra Bergen, og er et indiepopband som blant annet er kjent for sanger som «Forever Alone» og «Restless».

Den norske guttegjengen Golfklubb har posisjonert seg med låten «Haien kommer», som har fått 35 millioner avspillinger de siste seks månedene.

Bolaget og Miriam Bryant kommer fra Sverige. Sistnevnte har vunnet to svenske Grammis for albumet «PS jag hatar dig». Bolaget er blant annet kjent for hits som «Kan inte gå» og «Ikväll igjen».

Fra Neon-festivalen i 2023. Foto: Marion Aaserud Dahlen

Lineup

Neon-festivalen tar sted på EC Dahls arena 7.-8. juni 2024.

Dette er listen over alle artistene som er sluppet til festivalen så langt: