Bristol-baserte Aardman Animations nyter spesiell status i Øyriket.

Også nordmenn vil nikke anerkjennende til figurer som Wallace & Gromit, Sauen Shaun – for ikke å glemme hønseflokken som spilte inn 230 millioner kinodollar i 2000.

– Det er et unikt sted, sier Sam Fell, som har fått æren av å regissere oppfølgeren «Chicken Run: The Dawn of the Nugget», som har strømmepremiere 15. desember.

Det blir opp til Molly å redde de utrydningstruede artsfrendene som holdes fanget ved hurtigmat-fabrikken. Foto: Netflix / Handout

– Det startet med at to karer brakte et stykke leire til live på 70-tallet. De tenkte neppe at det ville ende med storstilt studiodrift. Men de har beholdt integriteten og uavhengigheten. Og målet er stadig å produsere filmer som er morsomme, varme, smarte, håndlagede og – definitivt – britiske.

Ut og inn

Originale «Chicken Run» handlet om å rømme fra gården. Toeren handler om å bryte seg inn i en fastfood-fabrikk for å redde utrydningstruede artsfrender. Nok en gang er det kyllingsultne generelt og den fryktinngytende Mrs. Tweedy især som utgjør fiendebildet.

Så hvorfor tok det 23 år å fortsette historien?

– Det er nesten litt pinlig, vedgår Fell (58) overfor NTB i London.

Den fryktinngytende Mrs. Tweedy gjenoppstår som fjærkreenes hovedfiende i strømmeklare «Chicken Run: Dawn of the Nugget». Foto: Netflix / Handout

Kjennere vil forbinde ham med Oscar-nominerte «ParaNorman» fra 2012.

– Fordi lista ble lagt så høyt med eneren, måtte vi gjøre oss ekstra flid nå. Forsøkene var mange, til Karey Kirkpatrick (manusforfatter, journ.anm.) fikk en lys idé for sju år siden. Den kokte ned til innbruddet, sånn at det kunne bli et skikkelig ranseventyr.

En annen nyvinning er hovedskikkelsen Gingers fremadstormende datter Molly. Som regissøren formulerer det:

– Kimen i fortellingen er mor-barn-forholdet og diskusjonen av den moderne foreldrerollen. Hvordan ser familien ut i en farlig verden?

Mistet alt

Det er klart, det hjalp ikke tidsskjemaet at Aardman i 2005 ble rammet av brann. Enorme verdier gikk tapt da selskapets hovedlager ble flammenes rov.

– Varehuset brant ned og hele «Chicken Run»-arkivet med det, sukker Fell.

– Samtlige kunstverk gikk opp i røyk. Vi hadde ingen informasjon idet vi begynte på denne.

Regissør Sam Fell (t.h.) ble Oscar-nominert i 2013 for amerikanskproduserte «ParaNorman». Foto: AP

Ifølge Fell finnes spor av hendelsen i «The Dawn of the Nugget», i den forstand at motstandsdyktighet er nok et nøkkelord.

– Molly er optimist og har et naturlig ønske om å se verden. Og så legger hun i vei og havner en forferdelig plass. Likevel øyner hun noe positivt – hun skjønner nemlig at hun fikser det. Selv i sine vanskeligste øyeblikk finner hun styrke. I så måte er det også en story om evnen til ikke å gi opp.

Nostalgisk «kosemat»

Fell vil ikke si noe om hvorvidt verdens redsler skal tolkes i bestemt politisk retning. Derimot har han mye på hjertet om «stop motion», animasjonsteknikken hvor bevegelse skapes ved at objektene manipuleres bilde for bilde.

– Det er et tidløst medium, over 100 år gammelt. Det fungerer på samme måte, ved å tilvirke hver ramme for hånd og fotografere like vakkert. Det var det Netflix-folkene ville ha – de ville ikke rokke ved Aardmans varemerke.

Underholdningsutbudet er uendelig og nåløyet deretter jula 2023. Hvem utgjør vestenglendernes målgruppe?

– Jeg tror publikumspotensialet er digert. Dette fungerer jo på to nivåer: Du har en synsvinkel for unger og én for voksne, sier Fell til NTB.

– Testvisningene våre viser at tilhengerne av den første filmen er fornøyde. De liker varmen og kosematen vi bringer …

Han tar seg i det.

– «Kosemat» blir kanskje feil uttrykk her, humrer han med et nikk til heltene og tematikken.

– Men det finnes iallfall kos og nostalgi. Og jeg tror vi har klart å tilby det uten å være for ydmyke overfor materialet.

Fakta om «Chicken Run: Dawn of the Nugget»

* Britisk animasjonsfilm fra 2023

* Manus: Karey Kirkpatrick, John O’Farrell, Rachel Tunnard

* Regi: Sam Fell

* Stemmer: Thandiwe Newton, Zachary Levi, Bella Ramsey, Romesh Ranganathan, David Bradley, Imelda Staunton, Lynn Ferguson, Miranda Richardson, Daniel Mays

* Lengde: 1 t. 38 m.

* Netflix-premiere: 15. desember