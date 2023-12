With og karakteren Spirrevippen fremførte lånta «I Love You Always Forever» av Donna Lewis, som en del av duett-episoden lørdag 9. desember.

Det tok altså ikke lang tid fra Stjernekamp-deltakelsen til With var tilbake på TV-skjermen i beste sendetid.

– Dette blir det rareste jeg har gjort på en stund. Jeg tror det er lurt å bestemme seg for at man vet hvem som er bak maska, selv om man ikke gjør det, ellers blir man bare stående å lure på hvem det er mens man synger. Det er nok ikke så hensiktsmessig, sa With før lørdagens episode i en pressemelding fra NRK.

Foto: Monster / NRK

Han mener detektivpanelet er inne på noe med sine gjetninger.

– Jeg har nok blitt litt farget av hvem panelet har nevnt at det kan være. Jeg har en følelse av at det er noe i det de har sagt, sier han.

«Spirrevippen» gikk videre i lørdagens episode, som betyr at With og resten av landet må vente minst en uke til på å få vite karakterens egentlige identitet.