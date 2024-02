Regissør for alle de fire filmene er Sam Mendes. Ifølge AP har Beatles vært blant de «gjerrigste» når det gjelder å låne ut rettighetene til musikken sin.

Men nå er det fritt fram, ifølge avtalen som Sony Pictures kunngjorde mandag. Dermed får John, Paul, George og Ringo hver sin film.

– Jeg er beæret over å få fortelle historien til det største rockebandet gjennom alle tider og spent på å utfordre tanken om hva det innebærer å gå på kino, sier Sam Mendes i en uttalelse.

Klare i 2027

Det later til å gå mot at filmkvartetten slippes i 2027, og at filmene skal vises på en innovativ og antakelig overlappende måte i kinosalene.

Dette kan bli kinofilmene som overgår alle slike tidligere slike musikalske biografiske filmer som har gjort suksess de siste årene – i spennet fra «Bohemian Rhapsody», «Rocketman» og «Elvis» til «Bob Marley: One Love», som nå topper billettsalget.

Paul McCartney, Ringo Starr og familiene til John Lennon og George Harrison er alle med på filmprosjektet gjennom Apple Corps. Ltd.

Produsent Pippa Harris lover en «unik spennende og episk kinoopplevelse» der samme historie skal fortelles fra fire ulike perspektiver.

Beatles var gigantiske på 1960-tallet og var kjent over hele verden. Gruppen ble oppløst i 1970. Foto: Scanpix / NTB

Første biofilm

Beatles medvirket selv i fem filmer i årene fra 1964 til 1970, blant annet «A Hard Day’s Night» (1964) og animasjonen «Yellow Submarine» (1968). En rekke dokumentarer er blitt legendebandet til del, senest Peter Jacksons «The Beatles: Get Back» fra 2021, der filmskaperen tok i bruk ny teknologi. Det resulterte i fjor i den «nye» Beatles-låten «Now and Then».

Biografiske filmer har det vært lenger mellom. I 1979 kom «The Birth of the Beatles», med originaltrommeslager Pete Best som rådgiver. I indiedramaet «Backbeat» fra 1994 ble Lennons forhold til Stuart Sutcliffe, i tiden før Beatles ble berømt, skildret. Og i 2009 kom «Nowhere Boy» med Aaron Taylor-Johnson i rollen som John Lennon i tenårene.