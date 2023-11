– Omstendighetene i november fjor gjorde at det ble det besluttet å sette to julespesialepisoder på vent, uttaler Magnus Vatn, ansvarlig redaktør i TVNorge og programdirektør i Warner Bros. Discovery om de to 2022-episodene som nå blir å se.

Og omstendighetene han sikter til, er at Atle Antonsen trakk seg som programleder for «Kongen befaler» i november i fjor etter å ha blitt politianmeldt for hatefulle ytringer av Sumaya Jirde Ali. Saken ble henlagt, og Antonsen var tilbake som programleder for programmet i mars i år.

I disse to juleepisoden kappes Stian «Staysman» Thorbjørnsen, Henrik Ingebrigtsen, daværende utdanningsminister Tonje Brenna, Hans Olav Lahlum og komiker Marlene Stavrum. De får følge av fire nyinnspilte episoder med Leo Ajkic, Siri Kristiansen, Calle Hellevang-Larsen, Kristoffer Olsen og Solveig Kloppen.

Julespesialene sendes tirsdager og torsdager på TVNorge og Discovery+ fra 28. november.