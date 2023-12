Det er snakk om en ti episoder lang serie, som Lena Dunham skapte sammen med ektemannen Luis Felber. Mens hun skriver og regisserer «Too Much», tar han seg av musikken, ifølge IndieWire.

Det er snakk om en romantisk komedie, der Megan Stalter («Hacks») spiller en arbeidsnarkoman New York-jente, som sliter etter et brudd. Hun flytter til London og akter å forbli singel for alltid, men møter Felix – spilt av «The White Lotus»-stjernen Will Sharpe. Som for øvrig spiller en komponist. Og da går det mot ny kjærlighet, ifølge omtalen.

Ekteparet Dunham og Felber er også om bord på produsentsiden med sitt selskap Good Thing Going, sammen med Working Title Television.

– Dette er en serie som ligger veldig nær hjertet mitt, skapt sammen med ektemannen min, Luis og med mine favorittskuespillere – geniene som er Meg og Will, og laget sammen med Working Title, som sto bak de romantiske komediene som formet meg, uttaler Lena Dunham.

Med «Too Much» ønsker hun å heie på kjærligheten og dele gleden, men også vise livets skarpe sider.

Lena Dunham har tidligere laget TV-serier som «Camping» for HBO i 2018, og hun laget også sin gjennombruddsserie «Girls» for them i 2012. Hun har dessuten laget filmer som «Tiny Furniture» (2010), «Sharp Stick» med norske Kristine Frøseth i hovedrollen (2022) og «Catherine Called Birdy» (2022), som også ble å se på Prime Video.