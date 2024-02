– Det ser ut til at fokuset har flyttet seg mer mot det man bør spise mer av, sier ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) i en pressemelding.

Hun sier at utviklingen er svært positiv. Sagen påpeker at dietter holder sjelden i lengden, og at jo lengre nei-mat listen er, jo vanskeligere blir dietten å følge.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Norstat på oppdrag fra OFG, viser at andelen som ønsker å spise mer av noe, har økt fra 20 prosent til 26 prosent fra 2017 til 2023.

Og de som ønsker å spise mindre av noe, har sunket fra 34 prosent til 26 prosent. Aller helst vil vi spise enda mer grønnsaker, så fisk og frukt.

Men ord og handling henger ikke alltid sammen, påpeker Sagen. Rapporten «Utviklingen i Norsk kosthold» viser at forbruket går feil vei, både når det gjelder frukt og grønt, sjømat og grove kornprodukter.

Norstat-undersøkelsen viser at 55 prosent synes det er vanskelig å følge Helsedirektoratets kostråd, mye på grunn av høye kostnader.

– Dette understreker gapet mellom intensjoner og faktiske handlinger. Vi vil, men får ikke til, sier ernæringsrådgiveren.